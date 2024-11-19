«Шестой канал» регулярно радует своих зрителей розыгрышами скидок, призов и проходок на мероприятия. В этот раз на кону – 3 пары билетов на концерт Алексея Брянцева в Коврове. Выступление

«Шестой канал» регулярно радует своих зрителей розыгрышами скидок, призов и проходок на мероприятия. В этот раз на кону – 3 пары билетов на концерт Алексея Брянцева в Коврове. Выступление артиста состоится 7 декабря в ДКиТ «Родина». На концерте будут исполнены как популярные сольные песни: «Мне не хватает твоих глаз», «Спасибо что ты есть», «Как долго