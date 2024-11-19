Ребята познакомились с историей органов внутренних дел и особенностями службы в полиции.

По сложившейся традиции учащиеся общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений города Суздаля и района приходят на экскурсию к сотрудникам ОМВД России по Суздальскому району. Знакомятся с работой полицейских, техническими средствами, которыми они оснащены, с кругом тех задач, решение которых позволяет полицейским обеспечивать законность и порядок. Так, 13 ноября в гости к сотрудникам районного органа внутренних дел пришли восьмиклассники школы № 2 Суздаля.Инспектор отделения по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции П.С. Тарасова рассказала ребятам, какие подразделения входят в структуру ОМВД, какие задачи выполняют сотрудники каждой конкретной службы. А также напомнила учащимся о соблюдении мер личной безопасности дома, в школе, в общественных местах, ответила на вопросы юных экскурсантов.Специалист отделения по работе с личным составом капитан полиции А.В. Голева проинформировала школьников о возможности обучения в ведомственных колледжах и вузах, о возможности дальнейшего прохождения службы в ОВД. Сотрудник полиции вручила ребятам памятки с необходимой контактной информацией.Явно запомнилось ребятам знакомство с работой экспертно-криминалистической группы. Специалист-эксперт капитан полиции М.В. Вараксин объяснил, как можно распознать фальшивые купюры, а также показал процесс снятия отпечатков пальцев с поверхности.Председатель Совета ветеранов ОМВД А.Ю. Кузин рассказал гостям о том, как зарождалась в нашей стране милиция, какой героический путь она прошла. Ветеран акцентировал внимание на необходимости молодому поколению иметь крепкое здоровье и дружить со спортом. Майор внутренней службы в отставке сообщил школьникам о том, что в Суздале возобновляет свою деятельность военно-патриотический отряд, и каждый при желании может вступить в его ряды. А.Ю. Кузин – руководитель отряда, ярко обрисовал ребятам интереснейшие планы работы.За время экскурсии школьники также познакомились с местной музейной экспозицией, повествующей о славных традициях суздальских стражей порядка, о ветеранах, являющихся гордостью ОМВД, поближе рассмотрели интересные экспонаты.Музей истории Отдела МВД России по Меленковскому району посетили ученики школы № 1. Встретила гостей инспектор ПДН Наталья Меньшикова. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» инспектор ПДН провела с ребятами профилактическую беседу, акцентировав внимание на интернет-безопасности. Призвала школьников сохранять бдительность и быть осмотрительными при общении в интернете с неизвестными собеседниками. Об ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений и административных правонарушений проинформировал оперуполномоченный отдела уголовного розыска Денис Никитин.Продолжилась встреча знакомством подростков с работой экспертно-криминалистической службы. Дмитрий Арефьев продемонстрировал ребятам специальный унифицированный чемодан «Криминалист», где хранится минимальный набор средств, необходимых для фиксации и изъятия следов на местах происшествий. Рассказал, для чего служит каждый предмет, содержащийся в нем, и предложил ребятам попробовать снять отпечатки пальцев с заготовленного заранее предмета.В ходе экскурсии начальник отделения по работе с личным составом Александр Милешин и специалист направления профессиональной подготовки ОМВД Алексей Ульянов рассказали ребятам о высших учебных заведениях системы МВД России, о профессии полицейского, об особенностях и требованиях, предъявляемых к кандидатам при поступлении на службу и социальных гарантиях, которые предоставляются сотрудникам полиции.В музее отдела экскурсантов встретил председатель Совета ветеранов при ОМВД России по Меленковскому району Юрий Шейкин. Он перенес участников акции в те далекие времена, когда только начал формироваться ОВД в городе Меленки, о развитии и работе советской милиции вплоть до сегодняшнего дня.Школьники поблагодарили сотрудников полиции за интересную экскурсию.