Трое кладоискателей из Владимирской области попали под уголовное дело. Супругов и их знакомого подозревают в незаконном изъятии археологических предметов из земли и повреждении

Трое кладоискателей из Владимирской области попали под уголовное дело. Супругов и их знакомого подозревают в незаконном изъятии археологических предметов из земли и повреждении культурного слоя. Дело в том, что на археологические раскопки нужно разрешение. У фигурантов его не было. Как сообщают в Следкоме, супруги 1973 и 1974 годов рождения, их приятель – 1974 года рождения.