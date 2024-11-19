О службе и о жизни рассказывают сотрудники, которые ежедневно на связи с населением - участковые уполномоченные полиции из разных районов Владимирской области.

17 ноября службе участковых уполномоченных полиции Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнился 101 год. На всех этапах развития служба занимала и продолжает занимать важное место в системе органов внутренних дел.Из истории создания службыПрототипами современного участкового уполномоченного были: квартальный надзиратель, участковый пристав, околоточный надзиратель, урядник, старший милиционер, участковый надзиратель, участковый инспектор.В крупных городах с момента создания Министерства внутренних дел наблюдение за внешним порядком, освещением улиц и дворов, своевременным закрытием торговых заведений в пределах городского квартала осуществлял квартальный надзиратель.После принятия 25 декабря 1862 года «Временных правил об устройстве полиции в городах и уездах губернии» для непосредственной охраны общественного порядка на местах образовывались новые полицейские органы и учреждались новые должности. Крупные города делились на несколько участков, вверенных особым участковым приставам. Участки в свою очередь делились на несколько околотков, в каждом из которых служили два околоточных надзирателя, обязанные днем и ночью, как можно чаще, обходить вверенные им околотки для охраны общественной тишины и порядка, применяя предписанные законом меры к прекращению нарушений.Околоточные надзиратели были обязаны «не останавливаясь на общем знакомстве с населением околотка, стараться ближайшим образом узнать его жителей, чтобы иметь всегда готовыми те сведения, касательно обывателей околотка, которые необходимы для успешного производства розысков», «не оставлять без внимания ни одного случая, а, напротив, на все обращать внимание, за всеми следить и все события запоминать и использовать все сведения при необходимости».9 июля 1878 года в штаты уездных полицейских управлений для выполнения полицейских функций по обеспечению общественного порядка в уездах и волостях, была введена должность полицейского урядника, который, согласно инструкции от 19 июля 1878 года, должен был постоянно проживать на территории своего участка, покидать который было строжайшим образом запрещено.Официально началом истории подразделения службы участковых уполномоченных считается 17 ноября 1923 года, когда Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена Инструкция участковому надзирателю, этот нормативный правовой документ положил начало формированию института участковых в российской милиции.До 1974 года участковые инспекторы входили в состав службы охраны общественного порядка. В 1974 году они были введены во вновь созданную службу профилактики, являющуюся в свою очередь составной частью подразделений уголовного розыска. В 1983 году служба профилактики была упразднена, а участковые инспектора выведены из подчинения аппарата уголовного розыска. В 1986 году участковые инспектора были вновь введены в состав службы охраны общественного порядка, что объективно обосновано характером возложенных на них обязанностей. С принятием в 1993 году Указа Президента России «О милиции общественной безопасности (местной милиции) в Российской Федерации» участковые инспектора введены в ее состав. 29 декабря 2000 года понятие «участковый инспектор» было заменено на «участковый уполномоченный милиции», а 7 февраля 2011 года заменено на «участковый уполномоченный полиции».За всю историю существования в ходе многочисленных перестроек служба участковых входила в структуру подразделений охраны общественного порядка, уголовного розыска, штаба, профилактики.Сегодня участковым уполномоченным полиции отведена одна из ведущих ролей в решении задач, возложенных на полицию. Основу службы составляют преданные своему делу люди. Находясь на переднем плане борьбы с преступностью, они непосредственно контактируют с населением вверенных участков, выполняют профилактическую работу, вносят значительный вклад в дело укрепления общественного порядка.***18 ноября в честь праздничной даты в УМВД России по Владимирской области состоялось торжественное собрание. С поздравительной речью к личному составу ООДУУПиПДН регионального Управления МВД России и подчиненных территориальных органов обратились временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Владимирской области полковник полиции Петр Бузин, заместитель начальника регионального полицейского ведомства полковник полиции Павел Алексахин и начальник Штаба УМВД полковник внутренней службы Михаил Гаваза, который на протяжении нескольких лет успешно возглавлял службу участковых региона.Руководители подчеркнули, что современный участковый – это сотрудник с безупречной правовой и специальной подготовкой, досконально владеющий оперативной обстановкой на закрепленной территории, обеспечивающий на ней профилактику преступлений и правонарушений, общественный порядок и общественную безопасность. К личному составу также обратился временно исполняющий обязанности начальника ООДУУПиПДН подполковник полиции Денис Мазин. Особые слова признательности звучали в адрес ветеранов службы, чей профессиональный опыт и жизненная мудрость важны для воспитания молодых сотрудников.За образцовое исполнение служебных обязанностей лучшим участковым уполномоченным полиции региона были вручены нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарности.***О службе и о жизни рассказывают сотрудники, которые одними из первых приходят на помощь, которые ежедневно на связи с жителями своих административных участков - участковые уполномоченные полиции из разных районов Владимирской области.ОМВД России по Александровскому районуВ ОМВД России по Александровскому району проходит службу старший участковый уполномоченный полиции майор полиции Аркадий Логинов. Его путь в органах внутренних дел начался в 1993 году в отделе вневедомственной охраны, куда он пришел, завершив службу в армии. А спустя десять лет, в 2003 году, перешел в подразделение участковых уполномоченных полиции. В 2015 году, параллельно службе, Аркадий Логинов окончил Владимирский государственный университет.Каким же должен быть участковый?- Настоящий участковый должен быть справедливым, честным, готовым прийти на помощь гражданам в трудную минуту в любое время суток, - говорит майор полиции. - Работа у участкового непростая. Мы решаем мелкие семейно-бытовые конфликты, проводим профилактическую работу, в том числе и с лицами, состоящими на учете, предотвращаем правонарушения и раскрываем преступления. И, конечно, это постоянное взаимодействие с населением по самым разным вопросам. Общая численность населения моего участка – больше 5 000 человек.Свободное от службы время Аркадий Логинов проводит с семьей – своим любящим и надежным тылом.Отделение МВД России по Гороховецкому районуВ подразделении участковых уполномоченных полиции Отделения МВД России по Гороховецкому району проходят службу не просто коллеги, но и настоящие товарищи.Максим Кошелев – один из наиболее опытных участковых. Свою службу в органах внутренних дел он начал в 2006 году, в должности участкового трудится 14 лет. На счету Максима Кошелева не один десяток раскрытых преступлений.- За свой внушительный стаж службы участковым много чего можно вспомнить, - рассказывает сотрудник полиции. - От раскрытия краж до задержания убийц. Отпечаток всегда остается, но о выборе своей профессии не жалею. К жителям всегда старюсь относиться доброжелательно, с пониманием подхожу к их проблемам и всегда оказываю содействие в разрешении сложных ситуаций. В нашей работе нужно уметь общаться с людьми.Не отстают от него и старшие участковые уполномоченные полиции Александр Замыслов и Дмитрий Смолин. На должность участковых они были назначены в 2015 году. На их счету также десятки раскрытых правонарушений и преступлений.- Считаю, что самым главным достижением для любого участкового является уважение граждан, и их доверие, - поддерживает коллегу Александр Замыслов. - Меня знают все жители обслуживаемого участка, и каждый из них имеет возможность обратиться ко мне с любым вопросом в будни, праздники или выходные, в любое время суток.- Важна и действенная профилактическая работа на обслуживаемом административном участке, она помогает снизить количество совершенных преступлений, а также помогает узнать местных жителей поближе, – дополняет Александра Дмитрий Смолин. – В настоящий момент мною достигнуты доверительные отношения с жителями административного участка. А доверие жителей, на мой взгляд, самая важная составляющая оценки работы участкового.Самый молодой из сотрудников гороховецкой службы участковых – Григорий Лопин, с 2021 года он приступил к исполнению своих должностных обязанностей. Несмотря на достаточно небольшой срок службы, он успел зарекомендовать себя как грамотный сотрудник, ответственно подходящий к своей работе.- Работа участкового, сложная, всегда в режиме многозадачности, но трудности делают нас только сильнее, тем более, что мои опытные коллеги всегда готовы помочь дельным советом, - делится мнением Григорий Лопин. – Подходя к работе с «холодной головой», получается собрать качественный материал по поступившему сообщению, и принять обоснованное, законное решение.Взаимовыручка, большая самоотдача в работе, умение найти общий язык с людьми позволяет небольшому, но сплоченному коллективу ОУУПиДН Отделения МВД России по Гороховецкому району в полном объеме выполнять поставленные перед подразделением задачи.МО МВД России «Гусь-Хрустальный»Не так давно в службе участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Гусь-Хрустальный» служит лейтенант полиции Сергей Алексеев. За трехлетний период несения службы участковый успел завоевать доверие граждан.За участковым Сергеем Алексеевым закреплен административный участок № 6 с численностью населения порядка 2 400 человек. По долгу службы полицейский ежедневно общается с гражданами обслуживаемой территории по поступившим заявлениям либо при проведении проверки лиц, состоящих на различных профилактических учетах. Обращаются к нему и в случаях семейно-бытовых конфликтов, ссор между соседями.- Работа участкового - это, прежде всего, профилактика преступлений и правонарушений, - говорит Сергей Алексеев. - Работа нелегкая, но важная. К каждой проблеме и гражданину стараюсь подходить индивидуально. Считаю, что моя работа приносит пользу людям, а благодарность граждан – лучший показатель работы участкового уполномоченного полиции.Зимой текущего года у участкового был случай: при несении службы он заметил дым и пробивающееся пламя на крыше торгового комплекса в городе Гусь-Хрустальный. Передав сообщение о возгорании в дежурную часть, лейтенант полиции направился в указанный магазин. Прибыв на место, участковый обнаружил в помещении торгового комплекса сотрудников, которые находились на рабочих местах и не подозревали о произошедшем возгорании. До прибытия пожарной бригады полицейский самостоятельно организовал экстренную эвакуацию граждан. Благодаря своевременным и грамотным действиям участкового никто из сотрудников и посетителей строительного торгового комплекса не пострадал.Ответственный и исполнительный сотрудник награжден рядом благодарностей регионального Управления МВД России и МО МВД России «Гусь-Хрустальный».Отделение МВД России по Киржачскому районуВ Отделении МВД России по Киржачскому району служит участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Михаил Краснокутский.Молодой сотрудник, и не только в силу возраста. Он приступил к службе в этом подразделении в 2021 году. Выбор профессии был осознанный. Прошел обучение во Владимирском авиамеханическом колледже по специальности «Правоохранительная деятельность». Окончив в 2020 году колледж, Михаил проходил срочную службу в ВС РФ, после, вернувшись в родной город, подал документы на службу в органы внутренних дел. С этого момента Михаил Краснокутский проходит службу в подразделении участковых уполномоченных Отделения МВД России по Киржачскому району, а параллельно – учебу проходит обучение в Орловском юридическом институте МВД России имени В.В. Лукьянова.- С детства меня учили помогать людям, и эти ценности подкрепились уже в процессе обучения в колледже и непосредственно на службе от старших товарищей, - говорит Михаил Краснокутский. – Так и на службе – я всегда рад помочь человеку, даже если это будет просто нужный вовремя совет.МО МВД России «Ковровский»Улыбчивая и жизнерадостная Алена Голованова выбрала непростую профессию – полицейский. Она участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Ковровский», ее территория обслуживания – северная часть города Ковров, от вокзала до улицы Суворова.- На моем участке много пожилых людей, - рассказывает Алена Голованова. – Здесь все, скажем так, старенькое – и дома, и люди. Соответственно, основная проблематика заключается в том, что пожилые люди могут банально заблудиться в родном микрорайоне, память подводит. Здесь нужны выдержка, умение выслушать. И, конечно, проводить домой, связаться с родственниками.Так, например, на улице Абельмана Алену Голованову местные жители знают «в лицо». Многим помогала и многие эту помощь очень ценят.На службу в полицию старший лейтенант полиции Алена Голованова пришла сразу после окончания Владимирского юридического института в 2015 году на должность участкового уполномоченного полиции. Сейчас она на должности старшего участкового уполномоченного. И, несмотря на то, что профессия очень непростая, особенно для женщины, менять ее не хочет.- Ненормированный график и необходимость помогать людям – это у нас семейное, - делится Алена Голованова. – Супруг Алексей работает в МЧС, поэтому такие понятия, как «дежурство» и «срочный вызов» для нас норма.В свободное от службы время супруги увлекаются турпоходами – не просто выехать на природу, а остаться на свежем воздухе с ночевкой. Все вместе, с сыном, который очень любит и гордится своими родителями, во всем поддерживая маму и папу. Летом турпоходы, а зимой – лыжи и коньки.- У нас не так часто выпадает возможность побыть вместе полным составом, поэтому каждые совместные выходные стараемся сделать яркими, - рассказывает старший лейтенант полиции Алена Голованова.ОМВД России по Кольчугинскому районуВ ОМВД России по Кольчугинскому району служит Алексей Куликов. В 2012 году он успешно сдал экзамены и поступил в Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя на очную форму обучения. С августа 2017 года в звании лейтенант принят на службу в ОМВД по Кольчугинскому району на должность участкового полиции. Через три года безупречной службы, в 2020 году Алексей Куликов возглавил подразделение.- Работа участкового уполномоченного полиции нравится с того момента, как пришел в Отдел, - говорит Алексей Куликов. - Плотная занятость, порой очень непростые ситуации, но, тем не менее, у меня всегда есть время на семью. С супругой мы воспитываем троих сыновей и стараемся как можно больше времени проводить с ними, прививать детям правильные ценности в жизни, учить добру.Полицейский ведет активный образ жизни: футбол, бег, лыжи. А спорт, по мнению руководителя подразделения участковых, также помогает в работе.ОМВД России по Меленковскому районуСтарший участковый уполномоченный полиции Алексей Князьков – сотрудник службы участковых уполномоченных ОМВД России по Меленковскому району. В ОВД майор полиции служит с 1994 года, в должности участкового уполномоченного полиции – с 2017 года. Алексей Князьков обслуживает административный участок № 14, который охватывает 13 населенных пунктов с численностью более 3 000 человек. Кроме ряда деревень участковый обслуживает часть федеральной трассы М-7 «Волга», которая находится за 20 км от Отдела полиции.- Главное качество, которое должно быть присуще участковому, – уметь вежливо, корректно общаться с гражданами, чтобы люди могли открыться и довериться, - делится мнением Алексей Князьков. - Ещё очень важно быть справедливым, исполнительным и порядочным. Люди приходят с самыми разными вопросами, которые могут даже не касаться деятельности правоохранительных органов. Часто они просто не знают, куда еще обратиться, поэтому приходят к участковому. Я стараюсь до всех доносить правильные мысли. И стараюсь всегда выполнять свои обещания.ОМВД России по Петушинскому районуМладший лейтенант полиции Данил Деркис проходит службу в должности участкового уполномоченного полиции ПП № 24 города Костерево ОМВД России по Петушинскому району. Будучи подростком, Данил уже решил, что хочет посвятить свою жизнь правоохранительной деятельности. Окончив школу, поступил в Покровский педагогический колледж, где получил среднее профессиональное образование по специальности «Правоохранительная деятельность», а уже в 2023 году поступил на службу в органы внутренних дел на должность участкового уполномоченного полиции. За участковым закреплен административный участок № 14, с численностью населения более 8 000 человек. Полицейский ежедневно общается с гражданами обслуживаемой территории либо по поступившим заявлениям, либо при проведении проверки лиц, состоящих на различных профилактических учетах. Обращаются к нему по различным вопросам - это и семейно-бытовые конфликты, шумные соседи, пьяные дебоширы, а иногда требуется и просто консультация по какому-либо вопросу. Словом, работа нелегкая, но очень нужная. К каждой проблеме участковый уполномоченный полиции старается подходить индивидуально и решать ее, как свою. Очень приятно осознавать, что его работа приносит пользу людям.- Я считаю, что участковый уполномоченный полиции должен обладать выдержкой, быть коммуникабельным, уметь слушать граждан, понимать и решать проблему, - резюмирует Данил Деркис.ОМВД России по Суздальскому районуВ ОМВД России по Суздальскому району отделение участковых уполномоченных полиции одно из самых больших по численности подразделений. Участковые уполномоченные решают широкий спектр вопросов и задач – от населения поступает большое число сообщений и заявлений. Участковые осуществляют контроль за лицами, состоящими на профилактических учетах, лицами, в отношении которых установлен административный надзор, лицами, освобожденными из мест лишения свободы, допускающими правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Сотрудники подразделения занимаются раскрытием преступлений, выявляют множество административных правонарушений, по которым были составлены административные протоколы. И все же главная их задача – профилактика нарушений и преступлений среди населения.С сентября текущего года временно исполняет обязанности начальника ОУУП и ПДН Дмитрий Резниченко. В органах внутренних дел подполковник полиции с 2007 года, имеет немало наград и поощрений, с него действительно берут пример молодые коллеги. Опытные сотрудники майор полиции Роман Фролов и Александр Кузьменко стали полноценными наставниками молодежи. А молодые сотрудники в подразделении амбициозные и энергичные.Еще один сотрудник службы участковых, лейтенант полиции Илья Карасев участвовал в региональном этапе конкурса «Народный участковый – 2024» и занял почетное третье место. Хорошо отзываются о работе младших лейтенантов полиции Глебе Лапине и Денисе Ефремове. Они активно знакомятся с населением, раскрывают преступления, перенимают лучшие приемы работы у старших товарищей. Безукоризненно выполняет свои служебные обязанности опытный сотрудник инспектор по осуществлению административного надзора старший лейтенант полиции Мария Богатова. Отдел участковых уполномоченных полиции – надежное подразделение ОМВД России по Суздальскому району, и его сотрудники проявляют себя достойно.ОМВД России по Юрьев-Польскому районуСотрудник самой народной службы – службы участковых уполномоченных полиции – капитан полиции Егор Остапов уже более 19 лет работает с жителями Юрьев-Польского района. После службы в армии Егор Остапов решил служить в органах внутренних дел. Начинал в ППС. С 2019 года участковый уполномоченный полиции обслуживает административный участок № 9.Рабочий день капитана полиции начинается с восьми утра и заканчивается поздним вечером. И так практически каждый день. Его супруга Ирина к работе относится с пониманием и всегда во всем поддерживает. Коллеги отзываются о Егоре положительно, как о дисциплинированном сотруднике. К выполнению своих служебных обязанностей относится добросовестно, с чувством долга, не считаясь с личным временем. Егор Александрович имеет достаточный опыт по выполнению служебных задач на территории Северо-Кавказского региона. С честью и достоинством выполнял свой долг, о чем свидетельствуют соответствующие поощрения и награды. Неоднократно участвовал в региональном этапе Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый».За время службы участковый уполномоченный полиции раскрыл немало преступлений. Под его контролем находятся лица, состоящие на профилактических учетах в органах внутренних дел, в отношении которых он проводит индивидуальную работу с целью недопущения противоправных действий.Праздник участкового мало отличается от будней, так как работа является беспрерывной. За помощью может обратиться каждый человек в любое время. Егор Александрович хорошо контактирует с жителями своего участка, помогает в разрешении бытовых и других проблем. И, несмотря на порой нелегкие будни, не намерен изменять выбранной профессии.