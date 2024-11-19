Публикуем прогноз.

Синоптики прогнозируют снегопад в конце рабочей недели во Владимирской области. Согласно данным Gismeteo, в понедельник, 18 ноября, температура воздуха составит +4 градуса, в течение дня возможен небольшой снег и порывы ветра до 12 м/с. Во вторник будет +3, пасмурно и также ожидаются осадки.В среду на улице будет холоднее: до +2 днем, ночью 0, с небольшим мокрым снегом и порывами ветра до 11 м/с. Четверг принесет дождь, температура будет колебаться от +7 днем до +2 ночью. В пятницу, 22 ноября, ожидается 5-градусное тепло и снегопад, в результате которого сугробы могут вырасти до 3 см.