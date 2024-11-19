Оно состоялось в режиме видеоконференцсвязи с руководителями образовательных организаций и родительской общественностью.

В режиме видеоконференцсвязи состоялось родительское собрание, организатором которого выступило Министерство образования и молодежной политики Владимирской области. Представители органов и учреждений системы профилактики, правоохранительных структур, МЧС ответили на волнующие руководителей образовательных организаций и родителей вопросы, касающиеся детской безопасности.О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ, вовлечении подростков в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, аудиторию проинформировала начальник отделения УНК регионального Управления МВД России Татьяна Кулемина. Майор полиции порекомендовала родителям обязательно интересоваться, с кем общаются дети в социальных сетях, какие сайты посещают. Именно в виртуальном пространстве современных подростков могут подстерегать опасности. Так, выдавая себя за отзывчивого и заботливого «друга», отметила Татьяна Кулемина, по другую сторону экрана за маской того самого «друга» может оказаться человек с совсем недобрыми намерениями. А ребенок, сам того не осознавая, может быть вовлечен в деструктивную деятельность.Спикер призвала родителей больше времени проводить со своими детьми, усилить контроль за их реальной и онлайн жизнью, общением и досугом, откликаться на просьбы детей, помогать в решении возникающих проблем.