Аналогичные мероприятия провели сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних ряда районных органов внутренних дел.

Сотрудники УМВД России по Владимирской области проводят сами и всегда поддерживают мероприятия, цель которых – предостеречь молодое поколение от необдуманных шагов, неосознанных поступков и действий, цена которых порой бывает очень высока. Полицейские общаются с педагогами образовательных организаций, родительской общественностью и молодежью, чтобы максимально подробно донести важную профилактическую информацию.В течение недели в рамках проводимой всероссийской акции «Нет ненависти и вражде» сотрудник Центра по противодействию экстремизму регионального Управления МВД России провел цикл лекций с учащимися Владимирских педагогического, политехнического и строительного колледжей.Общаясь с аудиторией, сотрудник полиции отметил, что все чаще сторонники экстремистских движений вовлекают в противоправную деятельность молодых людей и даже подростков, поскольку именно в молодежной среде легче формируются радикальные взгляды и убеждения. Спикер проинформировал учащихся о понятии «экстремизм». Особое внимание акцентировал на том, что в отличие от разного рода молодежных групп, совершающих хулиганские действия, как правило, с целью «поразвлечься», экстремистские группировки осуществляют свою противоправную деятельность, базируясь на определенной идеологии.Аудитория узнала о предусмотренной российским законодательством ответственности за экстремистские преступления. Оперуполномоченный ЦПЭ подробно остановился на положениях таких статей Уголовного кодекса Российской Федерации, как «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Внимание молодых людей было акцентировано на том, какой контент считается экстремистским, какую символику запрещено размещать в открытом доступе, какие комментарии к чужим постам могут обернуться привлечением к ответственности.Диалог с молодежью получился конструктивным. Сотрудник полиции призвал ребят жить осознанно, выбирать правильные ценности и живое позитивное общение со сверстниками.Аналогичные мероприятия провели со школьниками старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Петушинскому району Оксана Палихова и ее коллега – инспектор ПДН ОМВД России по Меленковскому району Екатерина Зотова. Полицейские рассказали ребятам об ответственности за совершение противоправных деяний, а также призвали критично относиться к информации, публикуемой в сети Интернет и быть внимательными при общении с незнакомцами в социальных сетях.