Знаете ли вы советские фильмы так хорошо, что можете без труда воспроизвести знаменитые цитаты героев? Если да, то этот тест создан именно для вас.

Знаете ли вы советские фильмы так хорошо, что можете без труда воспроизвести знаменитые цитаты героев? Если да, то этот тест создан именно для вас.Мы собрали кадры из культовых фильмов, в которых звучат известные фразы, ставшие практически крылатыми. Ваша задача — угадать, какая именно цитата произносится в каждом из представленных фрагментов.Готовы проверить свои силы? Сможете ли вы вспомнить все цитаты и отгадать их? Давайте выясним это.1. Какой знаменитой цитатой завершается телефонный разговор в фильме "Берегись автомобиля"?А) "Твой дом — тюрма!"Б) "Ты посмотри на себя, ведь ты же... идиот!"В) "Эта нога — у того, у кого надо нога"2. "Бриллиантовую руку" узнать можно издалека. Что на этом кадре Лелик говорит Геше Козодоеву?А) "Буду бить аккуратно, но сильно"Б) "Дитям — мороженое, его бабе — цветы. Смотры, нэ пэрэпутай!"В) "Как говорит наш любимый шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы не мечтал стать холостяком"3. А это "Афоня". Узнаете цитату по кадру?А) "Совести-то у меня во! С прицепом! А времени нету"Б) "Фантомас я, Фантомас!"В) "Титька тараканья!"4. Переходим к фильму "Иван Васильевич меняет профессию". Что на этом кадре говорит царь?А) "Ты почто боярыню обидел, смерд?"Б) "Ах ты, бродяга, смертный прыщ!"В) "Чего ж тебе еще надо, собака?"5. А это "Кавказская пленница". В чем врачи пытаются убедить Шурика?А) "Ясно, делириум тременс"Б) "Важно вылечить, важно вернуть обществу полноценного человека"В) "Мы вас вылечим. Алкоголики — это наш профиль"Правильные ответы:1. — В)2. — А)3. — А)4. — В)5. — А)