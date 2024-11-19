Светлана Светличная покинула этот мир 16 ноября 2024 года, но оставила значимый след в советском кинематографе. Давайте пройдемся по творчеству актрисы и вспомним значимые роли в нашем тесте.

Светлана Светличная покинула этот мир 16 ноября 2024 года, но оставила значимый след в советском кинематографе. Давайте пройдемся по творчеству актрисы и вспомним значимые роли в нашем тесте.ВОПРОСЫ1.А. Мне двадцать летБ. Им покоряется небоВ. Пока фронт в обороне2.А. Не самый удачный деньБ. Герой нашего времениВ. Стряпуха3.А. Бриллиантовая рукаБ. Новые приключения неуловимыхВ. Держись за облака4.А. Любить...Б. Семнадцать мгновений весныВ. Неподсуден5.А. Ты – мне, я – тебеБ. Корень жизниВ. Третье измерение6.А. Мужской почеркБ. Третье измерениеВ. Место встречи изменить нельзя7.А. Похищение БогиниБ. Звезда ИмперииВ. Дом у соленого озераОТВЕТЫ1. Б. Им покоряется небо2. В. Стряпуха3. А. Бриллиантовая рука4. Б. Семнадцать мгновений весны5. А. Ты – мне, я – тебе6. В. Место встречи изменить нельзя7. В. Дом у соленого озера