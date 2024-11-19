Светлана Светличная покинула этот мир 16 ноября 2024 года, но оставила значимый след в советском кинематографе. Давайте пройдемся по творчеству актрисы и вспомним значимые роли в нашем тесте.
Светлана Светличная покинула этот мир 16 ноября 2024 года, но оставила значимый след в советском кинематографе. Давайте пройдемся по творчеству актрисы и вспомним значимые роли в нашем тесте.
ВОПРОСЫ
1.
А. Мне двадцать лет
Б. Им покоряется небо
В. Пока фронт в обороне
2.
А. Не самый удачный день
Б. Герой нашего времени
В. Стряпуха
3.
А. Бриллиантовая рука
Б. Новые приключения неуловимых
В. Держись за облака
4.
А. Любить...
Б. Семнадцать мгновений весны
В. Неподсуден
5.
А. Ты – мне, я – тебе
Б. Корень жизни
В. Третье измерение
6.
А. Мужской почерк
Б. Третье измерение
В. Место встречи изменить нельзя
7.
А. Похищение Богини
Б. Звезда Империи
В. Дом у соленого озера
ОТВЕТЫ
1. Б. Им покоряется небо
2. В. Стряпуха
3. А. Бриллиантовая рука
4. Б. Семнадцать мгновений весны
5. А. Ты – мне, я – тебе
6. В. Место встречи изменить нельзя
7. В. Дом у соленого озера