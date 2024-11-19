Всероссийский турнир по тяжёлой атлетике «Серебряный гриф» на призы заслуженного мастера спорта России Бориса Серёгина состоялся в Туле. В соревнованиях участвовали и наши спортсмены –

Всероссийский турнир по тяжёлой атлетике «Серебряный гриф» на призы заслуженного мастера спорта России Бориса Серёгина состоялся в Туле. В соревнованиях участвовали и наши спортсмены – из Владимира, Мурома, Струнино и Камешково. В разных весовых категориях выступали дети – мальчики и девочки 10-12 лет, подростки – от 13 до 17 лет, а также взрослые мужчины и