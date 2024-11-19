Свой «порыв» жительница Коврова объяснить не смогла. Женщина лишь пояснила, что накануне поссорилась с супругом.

Участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Ковровский» установили личность и местонахождение 43-летней местной жительницы, причастной к повреждению двух легковых автомобилей.Заявление о повреждении иномарок «Джетур» и «Тойота» поступило в полицию от собственников 30 октября. По словам заявителей, вечером они, как обычно, припарковали автомобили во дворе дома на улице Лиственной районного центра, а уже утром обнаружили на них повреждения. Общий материальный ущерб превысил 70 000 рублей.Камера видеонаблюдения, установленная на жилом доме, зафиксировала противоправные действия женщины, которая в ночное время руками и ногами наносила удары по двум чужим авто, в результате чего на них было повреждено лакокрасочное покрытие переднего и заднего правых крыльев, передней и задней дверей справа.Полицейским задержанная так и не смогла объяснить свой противоправный поступок. Женщина лишь уточнила, что накануне поссорилась с супругом и находилась в раздраженном состоянии.В настоящее время следователем следственного отдела МО МВД России «Ковровский» в отношении гражданки возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений».