Помощь понадобилась женщине, получившей многооскольчатый перелом шейки правого плечевого сустава из-за бытовой травмы.

Врачи из Александрова Владимирской области успешно провели первую операцию по эндопротезированию плечевого сустава. Подробности рассказали в региональном минздраве. Помощь понадобилась женщине, получившей многооскольчатый перелом шейки правого плечевого сустава из-за бытовой травмы.После неудачной попытки лечения с использованием винтов и титановой пластины, медики приняли решение об эндопротезировании. Теперь пациентке предстоит реабилитация с ограничениями, включая ношение косыночной повязки. В следующие два месяца запланированы контрольные посещения и дальнейшая разработка плечевого сустава.