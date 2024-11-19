У жителя Киржачского района оперативники обнаружили 15 фольгированных свертков с синтетическим наркотиком.

11 ноября оперуполномоченные отделения по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками Госавтоинспекции Отделения МВД России по Киржачскому району в ходе реализации мероприятий, направленных на борьбу с наркобизнесом, задержали 36-летнего местного жителя.Мужчина передвигался в качестве пассажира на автомобиле, который остановили полицейские на одной из улиц районного центра. У него оперативники обнаружили и изъяли 15 фольгированных свертков с разовыми дозами метадона, что впоследствии подтвердил результат исследования.Со слов задержанного, наркотик он планировал употребить сам. В настоящее время сотрудники полиции проверяют, каким образом мужчина приобрел запрещенное наркотическое вещество.Следователем Отделения МВД России по Киржачскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.