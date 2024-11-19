39-летнего жителя поселка Дружба Камешковского района будут судить за убийство матери. Как установило следствие, женщина выкинула найденные сыном монеты 1961 года выпуска. Обвиняемый

39-летнего жителя поселка Дружба Камешковского района будут судить за убийство матери. Как установило следствие, женщина выкинула найденные сыном монеты 1961 года выпуска. Обвиняемый регулярно выпивал, а еще занимался раскопками и сборкой металла, поэтому сильно разъярился, когда мать выкинула найденный им «клад». Сын ударил женщину по лицу, а затем, когда она развернулась, со всей силы пнул