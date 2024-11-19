Ночью в Кольчугино случился пожар в кафе «Додо Пицца». Оно располагается в доме №15 на улице Ленина. Возгорание произошло в 2:15, сообщили в МЧС области. На место выехали 12 спасателей на 5

Ночью в Кольчугино случился пожар в кафе «Додо Пицца». Оно располагается в доме №15 на улице Ленина. Возгорание произошло в 2:15, сообщили в МЧС области. На место выехали 12 спасателей на 5 пожарных машинах. Как оказалось, огонь охватил небольшую площадь – всего 1 квадратный метр. Предварительно, возгорание спровоцировал кондиционер – произошло замыкание. Обошлось без пострадавших.