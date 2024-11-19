Пожар в Муроме унес жизнь 16-летней девушки, которая попыталась самостоятельно выбежать на улицу. Возгорание произошло сегодня, 19 ноября, в 13:29 в многоквартирном доме на улице Лакина. Как

Пожар в Муроме унес жизнь 16-летней девушки, которая попыталась самостоятельно выбежать на улицу. Возгорание произошло сегодня, 19 ноября, в 13:29 в многоквартирном доме на улице Лакина. Как сообщает источник «Шестого канала», пожар вспыхнул на кухне в одной из квартир на первом этаже. Там проживают супруги, но в этот момент хозяйка была дома одна. Она испугалась,