На ребенка уже издана родовая грамота, ей подарено имя из рода, а свидетельство о рождении уменьшит статус малышки до гражданки – так объяснили родители 2-летней девочки нежелание оформлять

На ребенка уже издана родовая грамота, ей подарено имя из рода, а свидетельство о рождении уменьшит статус малышки до гражданки – так объяснили родители 2-летней девочки нежелание оформлять ей свидетельство о рождении. Однако аргумент никого не убедил и дело дошло до суда. Управление образования администрации района обратилось в Селивановский райсуд с иском. 2,5 года родители