Чужое транспортное средство злоумышленник планировал подарить сыну на день рождения.

В ноябре в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району поступило сообщение от жителя районной деревни о совершенной краже мопеда «Альфа» стоимостью 85 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к краже мопеда причастен 38-летний житель Муромского района, который приезжал в деревню Палкино работать на местную ферму.Полицейские задержали подозреваемого. Фигурант сознался в содеянном, пояснив, что чужой мопед планировал подарить сыну на день рождения. Мужчина знал, что в одном из частных домов, хозяин которого постоянно не проживает в деревне, хранится мопед. Проникнув на придомовую территорию, при помощи монтировки злоумышленник взломал навесной замок входной двери и похитил из дома мототранспорт. Его он спрятал в лесу, чтобы позже переправить по месту жительства.Похищенный мопед изъят.В настоящее время следователем следственного отдела ОМВД России по Вязниковскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.