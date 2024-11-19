Недобросовестная соседка обналичила с банковской карты потерпевшей 110 000 тысяч рублей.

Следователем следственного отдела ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы одного из районных сел, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета».Установлено, что ранее к подозреваемой обратилась ее односельчанка – 53-летняя местная жительница. В виду состояния здоровья женщина попросила соседку помогать ей с оплатой коммунальных услуг. Для этого потерпевшая предоставила фигурантке в пользование свою банковскую карту.В течение нескольких месяцев злоумышленница только делал вид, что исправно оплачивала начисления. Вместо этого деньги она оставляла себе. Всего – более 110 000 рублей.Подозреваемая в совершении преступления дала признательные показания. Гражданке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.