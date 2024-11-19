Бывший сотрудник агентства недвижимости выбрал незаконный путь получения дохода.

Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 39-летний житель областного центра, подозреваемый в мошенничестве.Установлено, что фигурант ранее работал риэлтором в одном из агентств недвижимости в городе Владимире. Однако через некоторое время был уволен в связи с утратой доверия. Мужчина решил «работать на себя».Летом на одном из интернет-сервисов он разместил объявление о продаже квартиры. Предложение заинтересовало местного жителя, который позвонил продавцу и договорился о встрече. После просмотра квартиры покупатель внес аванс в сумме 100 000 рублей для бронирования квартиры. Получив деньги, 39-летний мужчина перестал выходить на связь, при этом объявление о продаже квартиры все так же было активным. Потерпевший обратился в полицию.Задержанный полицейскими злоумышленник дал признательные показания в том, что он связывался с прежними клиентами агентства, не сообщая при этом, что уже не является их сотрудником, выставлял на сайтах бесплатных объявлений информацию о продаже квартир, искал новых клиентов. Имея типовые документы с печатями, заключал с желающими договора, только делая вид, что подыскивает жилье. За свои услуги фигурант получил от потерпевших в общей сложности около 400 000 рублей.Также оперативники установили, что противоправной деятельностью мужчина занимался, будучи сотрудником агентства недвижимости. Так, он «помог» клиенту фирмы сдать в аренду квартиру. Однако деньги, которые получил от клиента, оставил себе. Кроме того, занимая должность риелтора, злоумышленник, под предлогом сопровождения сделки по продаже квартиры, похитил у клиента 100 000 рублей.В настоящее время следователем следственного управления УМВД России по городу Владимиру в отношении гражданина возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Следователем во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции мужчина проверяется на возможную причастность к совершению аналогичных преступлений.