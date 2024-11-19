Стажер организации, употребив спиртные напитки, решил прокатиться на самоходной машине.

Накануне в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от директора организации о том, что предположительно 29-летний стажер фирмы угнал с территории трактор.Ориентировка была передана всем нарядам городского полицейского ведомства.Сотрудники полиции установили, что мужчина не только угнал транспортное средство, но и совершил на нем дорожно-транспортное происшествие – не справившись с управлением, водитель врезался в стену здания. Однако это не остановило его, злоумышленник продолжил движение на самоходной машине.Трактор госавтоинспекторы заметили и остановили на автодороге в районе улицы Разина областного центра, водитель был задержан. Результат проведенного освидетельствования на состояние опьянения оказался положительным.В настоящее время дознавателем отдела дознания ОП № 1 УМВД России по городу Владимиру в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.