В центре Владимира под колеса машины попал 40-летний мужчина. Авария произошла в минувшую субботу около 12 часов ночи на улице Дворянской возле дома №13 — недалеко от Центрального универмага.

В центре Владимира под колеса машины попал 40-летний мужчина. Авария произошла в минувшую субботу около 12 часов ночи на улице Дворянской возле дома №13 — недалеко от Центрального универмага. Анна Якимова, инспектор отдела пропаганды ГАИ области Водитель автомобиля Хендай 1988 г.р. допустил наезд на пешехода 1984 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному