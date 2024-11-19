Вакцинацию можно пройти не только в поликлиниках, но и в общественных местах.

Во Владимирской области активно проходит кампания по вакцинации от гриппа. По информации помощника руководителя управления Роспотребнадзора Юлии Каркаваниди, прививку получили около 130 тысяч детей и 330 тысяч взрослых.В регионе имеются достаточные запасы прививочных препаратов. Вакцинацию можно пройти не только в поликлиниках, но и в общественных местах.Так, с 10.00 до 14.00 по пятницам и субботам до 15 декабря вакцинация будет проводиться в торговом центре «Ивановские мануфактуры» (2 этаж, секция 231), а по субботам до 1 декабря с 10.00 до 13.00 — в ТЦ «Восток-1».