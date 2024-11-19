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<a href="https://33live.ru/novosti/19-11-2024-vo-vladimirskoj-oblasti-kamery-na-opasnyx-uchastkax-dorog-perestavili-do-24-noyabrya.html" target="_blank">Во Владимирской области камеры на опасных участках дорог переставили до 24 ноября</a> - Передвижные комплексы фотовидеофиксации, которые устанавливают на местах аварийных и опасных участков, сменили адреса на неделю. Комплексы простоят на новых местах до 24 ноября, сообщили в