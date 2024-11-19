Передвижные комплексы фотовидеофиксации, которые устанавливают на местах аварийных и опасных участков, сменили адреса на неделю. Комплексы простоят на новых местах до 24 ноября, сообщили в
Передвижные комплексы фотовидеофиксации, которые устанавливают на местах аварийных и опасных участков, сменили адреса на неделю. Комплексы простоят на новых местах до 24 ноября, сообщили в пресс-службе Владупрадора. Адреса следующие: – а/д М-7 «Волга» 96 км; – а/д М-7 «Волга» 103 км; – а/д М-7 «Волга» 114 км; – а/д М-7 «Волга» 192 км; – а/д