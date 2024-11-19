На 46 неделе (с 11 по 17 ноября) во Владимирской области произошел рост заболеваемости ОРВИ на 15,2% по сравнению с предыдущей неделей. В больницы области с симптомами ОРВИ обратились 8 563 человек и

На 46 неделе (с 11 по 17 ноября) во Владимирской области произошел рост заболеваемости ОРВИ на 15,2% по сравнению с предыдущей неделей. В больницы области с симптомами ОРВИ обратились 8 563 человек и 2 780 – в медучреждения Владимира. Рост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, отметили в пресс-службе Роспотребнадзора. При этом вируса гриппа так и