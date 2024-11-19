Рост прогнозируемых доходов бюджета Владимирской области на 2025 год оказался ниже уровня инфляции в регионе. Такой вывод напрашивается после прошедших публичных бюджетных слушаний в

Рост прогнозируемых доходов бюджета Владимирской области на 2025 год оказался ниже уровня инфляции в регионе. Такой вывод напрашивается после прошедших публичных бюджетных слушаний в Заксобрании области. Известны следующие предварительные параметры главного регионального финансового документа на следующий год. Доходы составят 100,7 миллиарда, а расходы 115,5 рублей. Вячеслав Кузин, первый зам. губернатора, Министр финансов Владимирской области (14