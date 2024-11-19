Задержанный, ранее судимый, в период с ноября 2023 по 2 апреля 2024 года совершил кражи в СНТ «20-летия Победы» и СНТ «Железнодорожный».

Мужчину из Камешково Владимирской области местного жителя приговорили к 3 годам колонии особого режима за серию краж в дачных домах Суздаля. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в уголовном деле числится 20 эпизодов.Задержанный, ранее судимый, в период с ноября 2023 по 2 апреля 2024 года совершил кражи в СНТ «20-летия Победы» и СНТ «Железнодорожный», похищая различные вещи, включая электронику и даже консервы. Уголовное дело было заведено по статье о краже, свою вину он признал. Приговор пока не вступил в законную силу.Напомним, ранее мы писали, что