Молодой человек незаконно воспользовался чужой банковской картой для оплаты своего заказа в приложении популярного маркетплейса.

Накануне в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 46-летняя жительница города Вязники. Женщина сообщила, что через ее личный кабинет приложения популярного маркетплейса были осуществлены покупки с дальнейшим списанием денежных средств с ее банковского счета.Устанавливая обстоятельства, сотрудники полиции выяснили, что некоторое время назад сын потерпевший отдал своему приятелю в безвозмездное пользование старый мобильный телефон матери. При этом молодой человек забыл удалить приложение интернет-магазина и данные банковской карты, которая была «привязана» к личному кабинету.Воспользовавшись ситуацией, новый владелец телефона, 19-летний местный житель, заказал себе кроссовки, микрофон и светодиодную ленту. Всего – на 5 000 рублей. При получении товара оплата прошла с банковской карты потерпевшей.В настоящее время следователем следственного отдела ОМВД России по Вязниковскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета».