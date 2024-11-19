С одной жительницей Александровского района случилась беда – бытовая травма обернулась многооскольчатым переломом шейки правого плечевого сустава. Травма очень редкая и тяжелая, отмечают

С одной жительницей Александровского района случилась беда – бытовая травма обернулась многооскольчатым переломом шейки правого плечевого сустава. Травма очень редкая и тяжелая, отмечают медики. После нее рука практически перестает функционировать. Алексей Климов, заведующий травматологическим отделением Александровской райбольницы Если шейка плечевого сустава ломается, рука фактически перестает действовать. При попытке сделать привычные движения, возникает острый болевой синдром.