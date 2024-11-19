За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 31 ДТП, в которых 3 человека погибли и 37 человек получили ранения.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие, в которых 3 человека погибли и 37 человек получили ранения различной степени тяжести.Полицейскими оформлено 305 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлены 90 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Петушинский районПо предварительной информации, 11.11.2024 г. около 07:30 на 148 км автодороги М-12 «Восток» в Петушинском районе водитель автомобиля «Хендай», 2005 г.р., двигаясь в направлении г. Москва, потерял контроль над управлением, в результате чего допустил наезд на металлическое ограждение справа, от которого автомобиль отбросило влево на металлическое ограждение, разделяющее транспортные потоки противоположных направлений. В результате ДТП пассажир автомобиля, 2005 г.р., направлена на амбулаторное лечение.Судогодский районПо предварительной информации, 13.11.2024 г. около 19:50 на 260 км автодороги М-12 «Восток» в Судогодском районе водитель автомобиля «Скания», 1978 г.р., двигаясь в направлении г. Казань, совершил наезд на стоящий на обочине автомобиль «Газель» под управлением водителя 1986 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Газель» направлен на амбулаторное лечение.Александровский районПо предварительной информации, 14.11.2024 г. около 08:20 на 95 км автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики» водитель автомобиля «ГАЗ Соболь», 1972 г.р., двигаясь в направлении г. Александров, потерял контроль над управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил опрокидывание на проезжую часть. В результате ДТП водитель автомобиля госпитализирован.Ковровский районПо предварительной информации, 15.11.2024 г. около 15:20 в г. Ковров на ул. Еловая водитель автомобиля «Рено», 1978 г.р., выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с трактором под управлением водителя 1987 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» направлен на амбулаторное лечение.Селивановский районПо предварительной информации, 16.11.2024 г. около 00:17 на 21 км автодороги «Малышево – Красная Горбатка» в Селивановском районе водитель автомобиля «Ниссан», 2006 г.р., не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в левый по направлению движения кювет. В результате ДТП пассажир автомобиля «Ниссан», 2007 г.р., скончалась на месте ДТП.г. ВладимирПо предварительной информации, 17.11.2024 г. около 18:20 на 19 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» (западное соединение с автодорогой М-7 «Волга») водитель автомобиля «Фольксваген», 1975 г.р., двигаясь в направлении г. Владимир, допустил наезд на стоящий для поворота налево автомобиль «Вольво» под управлением водителя 1976 г.р. От удара автомобиль «Вольво» допустил выезд на встречную полосу дороги, где совершил столкновение с автомобилем «Киа» под управлением водителя 1987 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» и его пассажир, 1987 г.р., госпитализированы; водитель автомобиля «Вольво» и его пассажиры, 1976 г.р. и 2012 г.р., направлены на амбулаторное лечение.Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. При управлении транспортным средством соблюдайте боковой интервал и дистанцию, учитывайте дорожные условия, воздержитесь от выполнения опасных маневров, осуществляйте движение с разрешенной скоростью, позволяющей остановиться или выполнить маневр в случае непредвиденной ситуации. Будьте особенно внимательными перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. Не садитесь за руль, если употребили спиртное.Пешеходам, в свою очередь, необходимо передвигаться по тротуарам, переходить проезжую часть только в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности, а также пользоваться световозвращающими элементами.