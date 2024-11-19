Запеченные кроличьи ножки с картофелем и розмарином – это нежное и ароматное блюдо, которое прекрасно подойдет как для семейного обеда, так и для праздничного стола. Вот подробный рецепт.

Запеченные кроличьи ножки с картофелем и розмарином – это нежное и ароматное блюдо, которое прекрасно подойдет как для семейного обеда, так и для праздничного стола. Вот подробный рецепт.ИнгредиентыНожки кролика — 4 шт.Картофель — 800 гЧеснок — 4 зубчикаРозмарин свежий — 2-3 веточкиОливковое масло — 3-4 ст.л.Сок лимона — 1 ст.л.Соль — по вкусуЧёрный молотый перец — по вкусуПаприка сладкая — 1 ч.л.Смесь итальянских трав — 1/2 ч.л. (по желанию)ПриготовлениеПодготовка ингредиентов: Ножки кролика промойте под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами. Картофель очистите и нарежьте крупными ломтиками. Чеснок очистите, но оставьте целым.Маринад для мяса: В небольшой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, пропущенный через пресс чеснок, соль, чёрный молотый перец, паприку и смесь итальянских трав (если используете). Тщательно перемешайте.Обработка мяса: Ноги кролика натрите полученной смесью специй и масла. Оставьте мариноваться на 30 минут при комнатной температуре или на 1-2 часа в холодильнике.Разогрев духовки: Разогрейте духовку до 200°C.Запекание: В форму для запекания выложите картофель, сбрызните его небольшим количеством оливкового масла, посолите и поперчите. Поверх картофеля разместите ножки кролика. Веточки розмарина разложите между картофелем и мясом.Процесс запекания: Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую духовку на 40-50 минут. Затем снимите фольгу и продолжайте запекать ещё 20-30 минут, чтобы мясо и картофель подрумянились.Проверка готовности: Готовность мяса проверяется путём прокалывания ножом — если сок прозрачный, значит, кролик готов. Картофель должен быть мягким.Подача: Выньте форму из духовки и дайте блюду немного остыть. Подавайте кроличьи ножки с картофелем, украсив свежей зеленью.Приятного аппетита!