Конституционную реформу в Белоруссии удастся провести только после ухода Александра Лукашенко. К такому выводу пришел политолог.

Конституционную реформу в Белоруссии удастся провести только после ухода Александра Лукашенко. К такому выводу пришел политолог.На протяжении длительного времени Лукашенко обещает провести в Белоруссии конституционную реформу. Предполагается, что это станет шагом к демократизации политической системы в стране.Кроме того, эксперты сходятся во мнении, что досрочные президентские выборы являются неофициальной договоренностью между Лукашенко и Кремлем для того, чтобы двигаться в направлении углубленной интеграции.Политолог Сергей Марцелев выразил мнение, что последний диктатор Европы в очередной раз доказал свою недоговороспособность. Дело в том, что режим Батьки сейчас держится в значительной мере на российской поддержке. Используя ресурсы "старшего брата" для сохранения власти Лукашенко умудряется кормить партнеров обещаниями, не выполняя их.При этом белорусский народ понимает, что конституционная реформа в версии Лукашенко не подразумевает реальных демократических процессов. Если ставить независимость государства в приоритет, то запускать данный механизм необходимо лишь только после того, как Батька действительно уйдет от власти, подчеркнул Марцелев.Политолог отметил, что Лукашенко совершенно точно не пойдет на радикальные меры. Батька – умудренный опытом политик, которы не позволит себе рисковать на закате карьеры.