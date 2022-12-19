Народная артистка России Елена Яковлева рассказала о том, кто покорил ее сердце.

Народная артистка России Елена Яковлева рассказала о том, кто покорил ее сердце.Сегодня, 19 декабря, на телеканале "Россия 1" выходит детективный сериал "Дама с собачкой", главную роль в котором исполнила Елена Яковлева. Съемки доставили артистке большое удовольствие, ведь рядом с ней все время был настоящий друг – собака по кличке Сири породы бордер-колли.Представляя в недавнем интервью нового партнера по съемкам, Яковлева призналась, что в ее доме уже живут три собаки. Однако количество питомцев вовсе не останавливает Елену завести еще одно животное, причем такой же породы, что и Сири. Мол, если возникнет вопрос о пополнении в собачьем семействе, то появится бордер-колли.Поскольку Яковлева является настоящей собачницей, она помогала режиссеру с выбором четвероногого на главную роль. В итоге в напарники Елене досталась умная и красивая собака, которая во время съемочного процесса не доставляла больших хлопот. Как отметил сам режиссер Мирослав Малич, Сири понимала все команды.Ранее Елена Яковлева взяла пример с сына и поэкспериментировала с внешностью. Увидевшие результат поклонники были шокированы таким преображением. Что же произошло, "Дни.ру".