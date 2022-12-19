В Кургане умер детский хирург областной больницы Красного Креста, заслуженный врач России Грачик Дохолян. Об этом сообщил главный врач медучреждения. Известно, что специалист скончался от ..

В Кургане умер детский хирург областной больницы "Красного Креста", заслуженный врач России Грачик Дохолян. Об этом сообщил главный врач медучреждения. Известно, что специалист скончался от тяжелой болезни.По данным , врач находился в реанимации несколько суток. Прощание с Грачиком Дохоляном состоится 21 декабря в Свято-Троицком соборе в Кургане.