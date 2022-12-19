В зале Дома Зингера в Северной столице состоялась презентация книги известной писательницы Марины Голубицкой Два писателя, или Ключи от чердака. Эта книга, прежде всего, о поиске смыслов и любви. Автор рассказывает историю многодетной матери, которая начинает заниматься творчеством.

В зале Дома Зингера в Северной столице состоялась презентация книги известной писательницы Марины Голубицкой "Два писателя, или Ключи от чердака". Эта книга, прежде всего, о поиске смыслов и любви. Автор рассказывает историю многодетной матери, которая начинает заниматься творчеством.Как рассказала Марина Голубицкая на презентации, в ее романе идет речь о большом периоде жизни героини, которая сталкивалась в своей жизни с драматическими, комическими и трагическими ситуациями и о интересных людях, встретившихся на ее пути. Прототипом одной из героинь романа стала журналистка Наталья Смирнова. Она тоже посетила презентацию книги в Санкт-Петербурге."Это такой взгляд на себя со стороны, – призналась женщина. – Марина передала все очень достоверно".О достоверности книги говорила и сама Голубицкая: "Я не стала ничего приглаживать и причесывать, я просто отсекала лишнее"."Два писателя, или Ключи от чердака" – название с особым смыслом. По словам автора, героиня романа вручает ключи от своего чердака тем и тому, кем и чем она увлекается. Действия происходят в конце 1990-х и начала 2000-х годов в Екатеринбурге, который стал родным для писательницы.Хоть Марина Голубицкая и прожила много лет в столице Урала, она с особым трепетом относится к Санкт-Петербургу. Она призналась, что испытывает необыкновенное уважение к Северной столице. Поклонники тепло приняли Марину Голубицкую.Автор была приятна удивлена и благодарна за такой теплый прием устроенный организаторами и всеми почитателями ее творчества кто разделил с ней этот вечер .В Доме Зингера образовалась очередь из желающих получить автограф от любимой писательницы на форзац книги, которую они, наверняка, уже начали читать. К слову, презентация романа "Два писателя, или Ключи от чердака" ранее состоялась в Москве, Екатеринбурге и Перми.