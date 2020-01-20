Труп 43-летнего мужчины нашли в навозной куче на одной из ферм Новгородской области. На его теле имелись признаки насильственной смерти, сообщает .
Следователи считают, что смертельное ..
Труп 43-летнего мужчины нашли в навозной куче на одной из ферм Новгородской области. На его теле имелись признаки насильственной смерти, сообщает .
Следователи считают, что смертельное ранение погибший получил накануне. Предположительно, он повздорил со своим знакомым во время совместного распития спиртных напитков. В результате тот нанес мужчине удар ножом в шею. Чтобы замести следы, преступник решил спрятать тело товарища в сарае. В отношении злоумышленника было заведено уголовное дело об убийстве.