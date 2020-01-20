Труп 43-летнего мужчины нашли в навозной куче на одной из ферм Новгородской области. На его теле имелись признаки насильственной смерти, сообщает . Следователи считают, что смертельное ..

Труп 43-летнего мужчины нашли в навозной куче на одной из ферм Новгородской области. На его теле имелись признаки насильственной смерти, сообщает .Следователи считают, что смертельное ранение погибший получил накануне. Предположительно, он повздорил со своим знакомым во время совместного распития спиртных напитков. В результате тот нанес мужчине удар ножом в шею. Чтобы замести следы, преступник решил спрятать тело товарища в сарае. В отношении злоумышленника было заведено уголовное дело об убийстве.