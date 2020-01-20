Археологи из Красноясрка обнаружили на полуострове Таймыре ряд объектов, свидетельствующих о существовании древней цивилизации сихиртя. Прежде этот народ встречался только в ..

Археологи из Красноясрка обнаружили на полуострове Таймыре ряд объектов, свидетельствующих о существовании древней цивилизации сихиртя. Прежде этот народ встречался только в мифологических преданиях ямальцев, ненцев и других жителей Севера, сообщаетДиректор "Красноярской Геоархеологии" Данила Лысенко в интервью сообщил, что раскопки проходили в бухте Макарова. Там были обнаружены древняя постройка и множество орудий труда, сделанных, в том числе, – из бивня мамонта. Кроме того, исследователи нашли святилище, где проходили жертвоприношения.