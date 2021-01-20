Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию отечественной вакцины от COVID-19 Спутник V в Европе. Решение будет принято после серии экспертных проверок.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию отечественной вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Европе. Решение будет принято после серии экспертных проверок.Постепенная экспертиза вакцины начнется в феврале, ожидают в РФПИ. Решение о регистрации "Спутник V" власти Евросоюза примут после серии проверок.19 января эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) провели научную консультацию для разработчиков "Спутник V". Участвовали 20 экспертов и ученых из разных стран мира.В течение 7-10 дней рекомендации по итогам обсуждения направят разработчикам российской вакцины. Об этом сообщает РБК.Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в августе 2020 года. Она прошла клинические испытания с участием десятков тысяч добровольцев.Эффективность препарата – более 90%. На начало января "Спутником" привились более 1,5 миллиона человек.Вакцина создана на проверенной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух уколов. Это формирует более устойчивый иммунитет по сравнению с препаратами, которые используют одинаковый механизм.Высокое качество и безопасность российской разработки привлекают к ней все больше внимания во многих странах, отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Вслед за Европой, Азией, Латинской Америкой и Африкой, препарат на Ближнем Востоке – в государстве Палестина.