Начиная с лета этого года встречать гостей столицы будут на новом вокзальном комплексе «Восточный».

Напривычный владимирцам Курский вокзал больше не будут приезжать «Ласточки» и «Стрижи».Начиная с лета этого года встречать гостей столицы будут на новом вокзальном комплексе «Восточный».С чем связаны изменения?«Ласточки» и «Стрижи», которые не первый год «летают» из Владимира в Москву, теперь будут приезжать на МЦК Локомотив, та же станция Черкизово. Это красная ветка метро. Примерно 20 минут до центра Москвы.Изменение маршрута вступит в силу с 29 мая совместно с переходом на летний график движения. К этому времени как раз закончится строительство нового вокзального комплекса Восточный. Его проектная площадь - более 3 тысяч квадратных метров. Зал ожидания рассчитан на одновременное пребывание 200 человек и готов обеспечить пиковый пассажиропоток в 2,5 тысячи человек в час. Новый вокзал будет отвечать всем современным требованиям: оснащен экскалаторами и лифтами, зоной для отдыха пассажиров и фудкортами, также адаптирован для маломобильных пассажиров. Сейчас завершается строительство платформ для приема скоростных поездов "Стриж" и "Ласточка".Дмитрий Пегов, заместитель генерального директора ОАО "РЖД": “Всем нашим пассажирам, включая и коммерческий блок наших пассажиров, которые из таких городов, как Нижний Новгород и Иваново, отправляются в дальнейшее путешествие на самолетах. Удобная логистика через МЦК с нашими аэропортами, это удобная логистика метро с центром города, поэтому, я думаю, что в процессе поездок наших пассажиров, мы проведем опрос. Посмотрим, нравится или нет данный остановочный пункт”.Вокзальный комплекс Восточный был выбран не случайно. Здесь можно будет сделать бесшовную или, иначе говоря, "теплую" пересадку на альтернативные виды транспорта. Стоимость не изменится, а вот на билете появится новая информация: адрес вокзала и несколько способов, как добраться: на такси, личном транспорте или метро.При этом, Курский вокзал продолжит обслуживать две пары “Ласточек" - утреннюю и ночную. После реорганизации движения в Центральном транспортном узле (а она займет не меньше трех лет) можно будет вернуть и другие. Решать пассажирам, говорят в РЖД.Дмитрий Пегов, заместитель генерального директора ОАО "РЖД": “То что касается поездов “Ласточка” - эти поезда в последствие можно будет вернуть на Курский вокзал, но здесь нужно будет посмотреть - может быть данный вокзальный комплекс больше понравится нашим пассажирам и они скажут: "Да нет, очень хорошо, все очень удобно, хорошая логистика, оставьте их здесь на этом вокзальном комплексе".А вот возвращение "Стрижа" на Курский не планируется. После реконструкции центральных транспортных путей для него уже не будет низкой платформа. Что касается владимирских электричек в Москву, изменения их не коснутся.Юлия Шувалова, Семён Карпов"Вести-Владимир"