Терпеливая Юлия Ковальчук в очередной раз показала отношение к мужу.

Терпеливая Юлия Ковальчук в очередной раз показала отношение к мужу.Отношения АлексеяЧумакова и Юлии Ковальчук считаются одними из самых крепких в российскомшоу-бизнесе. Вместе пара не только строит быт и растит дочку Амелию, но и реализуетсяв творчестве, карьере и бизнесе. И Юлия, и Алексей поддерживают друг друга вразличных проектах.Так, в своихсоциальных сетях Ковальчук поделилась афишей концерта. 4 марта Алексей Чумаковвыступит в московском "Крокусе". Билеты уже появились в продаже, очем сообщила артистка."Девочки)))а вот и лучший подарок на 8 марта!!! Я точно знаю, что у каждой из Вассогреется сердце", — подписала афишу Юлия Ковальчук.Щедрая певицадаже дала разгоряченным информацией о концерте теткам обласкать своего муженькав комментариях. Десятки комментариев посыпались на страничке Юлии Ковальчук.Одни восхитились красотой Алексея, другие голосом, третьи и вовсе пожелалистроить с ним семейное счастье."Уже взялибилеты", "Как круто!", "Ради такого можно съездить вМоскву", — пишут поклонницы.К счастью, задолгие годы брака Юлия Ковальчук привыкла к такому повышенному вниманию ксвоему любимому. И хотя журналисты то и дело норовят заподозрить АлексеяЧумакова в измене, пока ни одна сторона этого союза не дала слабину.