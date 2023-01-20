Саркома изуродовала звезду сериала След.

Саркома изуродовала звезду сериала "След".Онкология, к сожалению, застает человека неожиданно и становится, пожалуй, одной из самых пугающих проблем. Именно поэтому врачи призывают обращать внимание даже на самые незначительные изменения в организме и теле. Например, как передает телеканал даже снижение аппетита и потеря веса – тревожные звоночки. Избежать рака не удается даже знаменитостям. Накануне стало известно, что страшная болезнь настигла звезду "Следа".Николай Зазуля отметился во многих российских картинах, однако в 2021 году актерскую карьеру пришлось остановить. Ему поставили диагноз – "саркома", а далее последовали сразу две химиотерапии. Однако болезнь не отступает, а артист постепенно внешне угасает."В этот раз это не грим, это онкология", – подписала звезда "Следа" видео, демонстрирующее покрытое язвами лицо.Из-за потери работы артист буквально погряз в нищете, ведь . Более того, борется с недугом он в одиночестве. На просторах Интернета Николай Зазуля сделал признание:"У меня онкология. Остался в жизни один. Так бывает. Похоронить будет некому. Сейчас еще держусь".Почему актера не поддерживают близкие люди и коллеги по творческому цеху, неизвестно. Но 12 лет назад в эфире программы "Жди меня" он искал своего брата, который без вести пропал. К сожалению, спустя столько лет звезда "Следа" продолжает поиски, а также надеется, что рак отступит.