Мэр приморского города Артем Александр Авдеев подал заявление об отставке по собственному желанию. Причиной его ухода стало недовольство горожан, сообщает Жители регулярно жаловались на ..

Мэр приморского города Артем Александр Авдеев подал заявление об отставке по собственному желанию. Причиной его ухода стало недовольство горожан, сообщаетЖители регулярно жаловались на градоначальника и заявляли, что он не справляется со своими обязанностями. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел несколько встреч, посвященных работе Авдеева. В ходе обсуждения было подтверждено, что граждане плохо относятся к его работе. В частности, были отмечены обострившиеся проблемы в сфере электро– и водоснабжения, а также в обустройстве инфраструктуры города в целом.