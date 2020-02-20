Россия и Катар отменят визовый режим. Соответствующее соглашение вступает в силу 23 февраля этого года. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел. Согласно ..

Россия и Катар отменят визовый режим. Соответствующее соглашение вступает в силу 23 февраля этого года. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел.Согласно документу, граждане России и Катара, которые не намерены учиться, работать или проживать на территории другого государства, освобождаются от требований получения виз. Срок пребывания в чужой стране не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.