Ассоциация Независимый общественный мониторинг (НОМ) вместе с Координационным советом при Общественной палате по контролю за голосованием провели семинар по подготовке наблюдателей к выборам. В мероприятии участвовали представители 17 партий.

Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) вместе с Координационным советом при Общественной палате по контролю за голосованием провели семинар по подготовке наблюдателей к выборам. В мероприятии участвовали представители 17 партий.Среди них – "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", "За Правду", "Патриоты России" и другие политические силы.Программа разработана Ассоциацией НОМ вместе с Координационным советом при ОП, отметила исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член Общественной палаты Алена Булгакова. В регионах проводятся образовательные мероприятия по подготовке организаторов обучения и наблюдателей.С февраля по март пройдут 56 семинаров для преподавателей. После этого они в течение полугода будут обучать наблюдателей.По числу участников и географии это беспрецедентная программа, отметила Булгакова. По ее словам, к осенней избирательной кампании планируется подготовить 100 тысяч наблюдателей.Семинар 20 февраля длился с 8:30 до 18:30. Участники узнали о компетенциях наблюдателей, обсудили алгоритмы подтверждения информации о нарушениях. Также им представили набор коммуникационных навыков, предложили модели информационного сопровождения деятельности наблюдателя, меры реагирования во внештатных ситуациях.Также представители партий приняли участие в ролевой игре "Избирательный участок". Они разыграли ситуации с возможными нарушениями в ходе голосования."Программа, которую нам презентовали сегодня, будет очень полезна. Мы будем ее применять на практике при подготовке и обучении наших наблюдателей", – отметил представитель липецкого отделения ЛДПР Анатолий Емельянов.Помимо прочего, на семинаре обсуждалась система дистанционного электронного голосования, рассказал политконсультант партии "Новые люди" Владислав Карякин. "Работа по обучению наблюдателей необходима всем политическим партиям и избирательного процессу в целом, в связи с чем, считаем представленную образовательную программу Общественной палаты РФ и Ассоциации НОМ очень значимой", – добавил он.