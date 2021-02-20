Россия больше не считает Украину дружественным государством, заявил генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, Москва ожидает от Киева только пакости и провокации.

Россия больше не считает Украину дружественным государством, заявил генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, Москва ожидает от Киева только пакости и провокации."Мы не можем назвать дружественным государство, которое постоянно кричит о том, что ведет с нами войну, и это совершенно логично, – сказал глава президиума организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой в комментарии для "Дни.ру". – Любую нашу попытку начать нормальные отношения Украина воспринимает либо как акт агрессии, либо как слабость".Такое поведение наносит ущерб прежде всего самой Украине, уверен эксперт. По его словам, власти в Киеве упорно загоняют свою страну в западню."Военные действия на юго-востоке страны не прекращаются, несмотря на то, что счет жертвам идет на тысячи. Украина и в этом обвиняет Россию, но ничего не делает, чтобы остановить конфликт. Такое чувство, будто руководителям Незалежной кто-то платит за то, что они разрушают свою собственную страну", – возмутился Липовой.По мнению генерала, Украина почти разрушила отношения с Россией ради вступления в НАТО. "Мы не собираемся как-то конфликтовать с ней, но больше не ждем от нее ничего, кроме провокаций и пакостей, к которым мы просто должны быть готовы в целях безопасности наших границ"", – подытожил эксперт.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о превращении Украины в политический проект западных стран. После переворота 2014 года страна попала под влияние США и Европы. отметил он.На Украине 3 февраля прекращено вещание трех оппозиционных телеканалов – "112 Украина", NewsOne и ZIK. Решение принял президент Владимир Зеленский. Власти называют эти телеканалы "пророссийскими".