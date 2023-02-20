Воробьевская набережная станет одним из важнейших объектов благоустройства в 2023 году.

Воробьевская набережная станет одним из важнейших объектов благоустройства в 2023 году.В рамках благоустройства вдоль улицы Косыгина появится Аллея спортивной славы звезд Олимпийских игр. Она станет парадным входом на Воробьевы горы, мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.По его словам, аллею украсят стенды и художественные композиции, посвященные зимним видам спорта и легендарным спортсменам. Там создадут уютные места отдыха с качелями и лавочками.Полюбоваться панорамой столицы можно будет на новой смотровой зоне – "Зеленой трибуне". Сооружение в виде амфитеатра с деревянными сиденьями появится у входа на аттракцион Zipline, уточнил Собянин.Градоначальник напомнил, что Воробьевы горы стали местом отдыха москвичей более 100 лет назад. Благоустройство набережной нужно провести максимально бережно, подчеркнул он.Для любителей активного образа жизни на набережной сделают беговую дорожку и велороллерную трассу. Длину пеших маршрутов увеличат почти на три километра.На крыше одного из причальных сооружений появится смотровая площадка. Отремонтируют спуски к воде, установят новые светильники, архитектурно-художественную подсветку. Гранит причалов приведут в порядок и уберут многолетние наслоения."Благоустройство Воробьевской набережной и создание Аллеи спортивной славы станут прекрасным завершением возрождения уникального природного и спортивного кластера "Воробьевы Горы", – рассказал Собянин.В 2023 году 19 общественных пространств в центре и других округах столицы. В порядок приведут 74 парковых территории, 1,6 тысячи дворов, 14 тысяч подъездов, а также участки, прилегающие к 63 транспортным объектам.В прошлом году в Москве благоустроили 62 улицы. Всего с 2011 года в городе привели в порядок 503 улицы и общественных пространства общей протяженностью более 437 километра.