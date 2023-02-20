Они давно в шоу-бизнесе.

Они давно в шоу-бизнесе.Надежда Бабкина – пожалуй, самая знаменитая Надежда в российском шоу-бизнесе, которая до сих пор остается востребованной артисткой. В следующем месяце певица отметит 73 года.Другая Надежда – 63-летняя Надежда Кадышева, которая в последнее время стала появляться на публике очень редко. Но поклонники не перестают любить артистку, хоть она и нечасто радует их своими выступлениями.Еще одна знаменитая Надежда отечественной эстрады – народная артистка РФ Надежда Крыгина. Несмотря на то, что в последнее время исполнительница нечасто выступает перед многочисленной публикой, в Сети можно найти немало ее выступлений.Надежду Сысоеву знают как экс-участницу эстрадного шоу Comedy Woman, которое долгие годы показывал телеканал ТНТ. С годами девушка преображалась, но у нее оставалось одно амплуа – глупой блондинки. Тот проект кажется пиком карьеры 38-летней Надежды.Успехами в карьере может похвастаться другая Надежда российского шоу-бизнеса – младшая дочь Никиты Михалкова. В 2021 году 36-летняя актриса стала лауреатом престижной кинопремии "Золотой орел". В ее фильмографии несколько десятков фильмов.