Андреасян вновь стал отцом.

Андреасян вновь стал отцом.Еще осенью Лиза Моряк и Сарик Андреасян объявили о скором пополнении в семье, а спустя месяц сыграли свадьбу. Сегодня актриса родила мужу дочку. Но, если для звезды это первый ребенок, то для режиссера появившаяся на свет девочка стала третьей наследницей.Для многих поклонников новость о рождении стала долгожданной и волнительной, ведь еще пару недель назад Лиза Моряк сообщала, что она едва не ослепла на девятом месяце беременности. У актрисы обнаружили разрыв сетчатки глаза. В больнице жене режиссера предложили провести экстренное лечение глаз, предполагающее "запаивание" сетчатки лазером. И, к счастью, все обошлось, операция прошло успешно.К слову, точную дату родов родители малышки не знали до последнего. Врачи сначала говорили, что Лиза Моряк родит 14 февраля, далее предполагали 23-го, а потом и вовсе сказали просто ждать. В своем микроблоге Сарик Андреасян поделился радостным событием с подписчиками. Он поблагодарил жену за то, что она подарила ему девочку.Режиссер признался, что пока Лиза Моряк рожала он не только вспотел, но и успел всплакнуть."Девочка волосатая, черненькая и слегка недовольная, а это точно значит, что моя порода", – написал Сарик Андреасян.