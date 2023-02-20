Обзор соцсетей Владимирской области: помощь семьям бойцов и снеговик от водителя экскаватора. Чем...

Обзор соцсетей Владимирской области: помощь семьям бойцов и снеговик от водителя экскаватора.Чем запомнится минувшая неделя в сети? Чем чаще всего делились жители региона? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Слово - Марии Платанюк.Всё для Победы! Помощь семьям бойцов. На зимней волне. Снеговик от водителя экскаватора. И зимний взгляд на Солнце. Яркие сетевые кадры за неделю в одном обзоре. Прямо сейчас.Вначале - традиционно о помощи владимирским бойцам - участникам специальной военной операции. К изготовлению окопных свечей подключились ученики 4-ой школы Вязников. Детский сад № 2 Суздаля принимает участие в добровольческой акции "Поздравь защитника". Дети собрали продукты длительного хранения и нарисовали рисунки и открытки. А депутаты владимирского горсовета помогают семьям мобилизованных. А это уже пример команды "Добро в Добром". Вместе с учителями и учениками школы № 36 собрали груз для мобилизованных земляков.А это уже кадры из Вязников. Молодые вязниковцы помогли матери участника специальной военной операции. И собрали десятки восторженных комментариев. "Молодцы, парни", - пишут пользователи. Также владимирцы пересматривают и переслушивают строки из окопов. Вот, к примеру, новое стихотворение от поэта-фронтовика Сергея Лобанова.Боль сезона - качество зимней уборки. Неуды жители выставляют в сети. Вот, к примеру, Вязники.- Приехал трактор, лучше бы не приезжал.А вот так почистили тротуар в Ефимьево.А в «Подслушано Ковров», напротив, благодарность трактористу с улицы Ранжева. "Знай, ты покорил моё сердце". Саша, полтора года.Общественный транспорт - одна из самых острых проблем региона. В «Судогда ТВ», что называется, ролик на злобу дня. Его снял местный видеоблогер Никита Овчинников (Джеймс Коваринс). Вместе с блогером-миллионником Славой Чаплиным он вспоминает времена, когда проезд от Владимира до Судогды стоил 100 рублей.Дорожную тему продолжит видео с трасс Владимирской области. Эти кадры появились в сообществе «Подслушано Собинка. Лакинск». Итак, автомобиль на супер-подвеске. Бывает и такое.Жители Мурома благодарят энтузиаста, который сделал горку для ребятни. Обратите внимание, удобные ступени!В «Подслушано Собинка. Лакинск» - перекличка. Дамы, чей принц шёл по сугробам с огромным букетом?Здесь же снеговик от водителя экскаватора. Ролик под названием "Когда на работе стало скучно". Он продолжает набирать лайки.В «Подслушано Юрьев-Польский» - красота на рассвете. Загадочный Георгиевский собор в красках начала дня. А в вязниковском паблике - фото Светланы Маловой под названием "Огненная Клязьма". Ну, а далее - солнечные пятна. Облака послужили хорошим светофильтром.В группе «Природа Владимирской области» - самец белоспинного дятла уплетает сало. А это забавное фото из «Подслушано Гороховец». Сельдь жирная, слабосолёная. Глаза голубые. Характер нордический. А в финале — ролик о реалистичности телевидения и домашних любимцах. Смотрим вместе.Ваших интересных фото и видео мы ждём в нашей редакции. Подписывайтесь на ГТРК "Владимир" ВКонтакте, следите за нами и в телеграм. Наш девиз неизменен "Вести Вместе".