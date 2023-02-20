Состояние Романа Костомарова сильно ухудшилось.

Состояние Романа Костомарова сильно ухудшилось.Состояние здоровья Романа Костомарова меняется буквально каждый час. Организм спортсмена вымотан борьбой с инфекциями и операциями, поэтому ему сложно справиться без сложного медицинского оборудования и пристального врачебного внимания.И, пусть медики продолжают делать все возможное, острый период никак не заканчивается. Последняя информация, поступившая из Коммунарки, весьма печальна: у прооперированного Костомарова сильно пострадал мозг. В больших полушариях развивается внутримозговая гематома. В правой лобной доле врачи наблюдают отек. Практически во всех отделах мозга присутствует поражение белого и серого вещества.Медики уверены, сообщает Телеграм канал , что причиной поражения мозга стал отит, развившийся у спортсмена. По мере того, как заболевание ушей прогрессировало, инфекция попала в мозг и спровоцировала описанные выше осложнения.Пользователи Сети, ознакомившиеся с последними новостями, разделились на два лагери. Пессимисты уже приготовились к худшему: "Там уже все", "Страшно читать, все поражения какие то фатальные", "Скоро инсульт, потом полиорганка и конец мучениям".Другие же, наоборот, послали спортсмену свои молитвы и пожелания выздоровления."Ромочка, живи! Борись! Ты же сильный, ты справишься!", "Как же больно...", "Помоги, Господи!", "Дай Бог ему сил побороть болезни", – написали под публикацией те, кто переживает за жизнь Романа Костомарова.